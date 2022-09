Paura a Palermo per l'allarme legionella: chiuso un hotel ed evacuato un intero palazzo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il primo focolaio è stato individuato all'hotel Politeama, che è stato costretto a chiudere temporaneamente e a trasferire i clienti in altre strutture ricettive. Il batterio che si annida nell'acqua, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il primo focolaio è stato individuato all'Politeama, che è stato costretto a chiudere temporaneamente e a trasferire i clienti in altre strutture ricettive. Il batterio che si annida nell'acqua, ...

