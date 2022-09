Passigli | “Ripensiamo la legge elettorale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo molti politici, agli italiani interessano le bollette e il costo della vita, non certo la. Eppure lei, prof, sostiene che è questa la priorità. “Chi fa politica dovrebbe avere a cuore che i cittadini partecipino alla cosa pubblica recandosi a votare. Se più del 40% dichiara di voler disertare le urne è perché molti elettori pensano di non contare, e la loro scelta, qualunque essa sia, non avrà efficacia. Questo è l’effetto dell’attuale, ed è un grave errore far finta di niente”. Stefano, ex parlamentare del Pd, professore di Scienze politiche, è tra coloro che denunciano da tempo l’inadeguatezza del Rosatellum. “Perché i sistemi elettorali funzionino è necessario che la politica abbia una visione comune sulle istituzioni, ...