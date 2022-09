Partiti e campagna elettorale | che noia… L’opinione di Zacchera

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Manca ormai solo poco più di una settimana al voto, ma lanon decolla e soprattutto non suscita particolari entusiasmi. D’altronde si sa già – almeno per gran parte – chi entrerà o meno nel nuovo Parlamento e manca quindi qualsiasipersonale giocandosi tutto solo sulla fama dei leader. Sembra quasi, così, che gli attori sul palcoscenico recitino ciascuno la propria parte, ma certamente senza mordersi a vicenda. Giorgia Meloni – alla vigilia data come presunta vincitrice, ma in attesa di conferma – sa di dover prima di tutto evitare ogni polemica e quindi ha assunto toni rassicuranti, tutta presa a garantire stabilità e continuità dentro e fuori i confini in attesa che i giorni corrano il più veloce possibile, senza traumi e senza scosse. Semmai è l’alleato Salvini a masticare amaro, rendendosi conto forse ...