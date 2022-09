“Partita spostata per la morte della regina? Rispettate i tifosi”: duro striscione durante Bayern-Barcellona (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ritardi e sospensioni delle partite all’ultimo minuto a causa della morte di un reale? Rispettate i tifosi!”. La morte di Elisabetta II diventa anche una ‘Partita’ sportiva, non solo in Gran Bretagna. durante il match di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona è apparso un duro striscione dei tifosi tedeschi contro la decisione da parte delle leghe della Gran Bretagna di rimandare le partite in segno di rispetto per la morte della regina. La scelta ha diviso l’opinione pubblica, in una stagione già complicata per i troppi impegni ravvicinati e i pochi slot liberi a disposizione. La presa di posizione più forte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ritardi e sospensioni delle partite all’ultimo minuto a causadi un reale?!”. Ladi Elisabetta II diventa anche una ‘’ sportiva, non solo in Gran Bretagna.il match di Champions League traMonaco eè apparso undeitedeschi contro la decisione da parte delle legheGran Bretagna di rimandare le partite in segno di rispetto per la. La scelta ha diviso l’opinione pubblica, in una stagione già complicata per i troppi impegni ravvicinati e i pochi slot liberi a disposizione. La presa di posizione più forte ...

