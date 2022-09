Parco Archeologico dei Campi Flegrei, musica sulla Baia sommersa. In 2.500 per gli eventi di Antro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il concerto di Kety Fusco ha concluso l’edizione 2022 di Antro, il Festival dei Parco Archeologico dei Campi Flegrei diretto da Fabio Pagano. Arpista e sperimentatrice musicale di fama internazionale si è esibita su una piattaforma galleggiante sul Parco Sommerso di Baia per 100 spettatori su piccole imbarcazioni messe a disposizione dei centri diving della zona, il tutto ripreso da un drone e da telecamere che hanno mandato la ripresa in diretta streaming. L’evento suggestivo, in collaborazione con l’associazione Zip Zone, ha coinvolto anche il Castello Aragonese con le note della dj Arianna.Inaugurato lo scorso 26 agosto da Ascanio Celestini, il Festival dei Parco Archeologico dei Campi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il concerto di Kety Fusco ha concluso l’edizione 2022 di, il Festival deideidiretto da Fabio Pagano. Arpista e sperimentatricele di fama internazionale si è esibita su una piattaforma galleggiante sulSommerso diper 100 spettatori su piccole imbarcazioni messe a disposizione dei centri diving della zona, il tutto ripreso da un drone e da telecamere che hanno mandato la ripresa in diretta streaming. L’evento suggestivo, in collaborazione con l’associazione Zip Zone, ha coinvolto anche il Castello Aragonese con le note della dj Arianna.Inaugurato lo scorso 26 agosto da Ascanio Celestini, il Festival deidei...

pompeii_sites : L’edizione 2022 di #CampaniaByNight fa il suo ingresso nei siti periferici del Parco Archeologico di Pompei. - HankHC91 : RT @MiC_Italia: #involo sul Parco archeologico di Cerveteri, #Lazio??Scopri la nuova campagna #MiC per uno sguardo dall'alto, con i droni, s… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @MiC_Italia: #involo sul Parco archeologico di Cerveteri, #Lazio??Scopri la nuova campagna #MiC per uno sguardo dall'alto, con i droni, s… - MiC_Italia : #involo sul Parco archeologico di Cerveteri, #Lazio??Scopri la nuova campagna #MiC per uno sguardo dall'alto, con i… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Tornano al Parco Archeologico di Ostia Antica le 9 epigrafi recuperate dai Carabinieri Tpc a Fano -