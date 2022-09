Papa in Kazakistan: qui come pellegrino di pace (Di mercoledì 14 settembre 2022) Promuovere il dialogo nonostante la realtà della guerra: Papa Francesco, in carrozzina, è arrivato in Kazakistan per una visita di tre giorni nel Paese alleato di Mosca, nel bel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina.È arrivato poco dopo le 17.15 ora locale, (11.15 GMT) ed è stato condotto al palazzo presidenziale per i colloqui con il presidente Kassym-Jomart Tokayev. "Sono onorato di essere qui con voi, in questa terra tanto estesa quanto antica, nella quale vengo come pellegrino di pace, in cerca di dialogo e di unità. Il nostro mondo ne ha urgente bisogno, ha bisogno di ritrovare armonia" ha detto il Pontefice.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Promuovere il dialogo nonostante la realtà della guerra:Francesco, in carrozzina, è arrivato inper una visita di tre giorni nel Paese alleato di Mosca, nel bel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina.È arrivato poco dopo le 17.15 ora locale, (11.15 GMT) ed è stato condotto al palazzo presidenziale per i colloqui con il presidente Kassym-Jomart Tokayev. "Sono onorato di essere qui con voi, in questa terra tanto estesa quanto antica, nella quale vengodi, in cerca di dialogo e di unità. Il nostro mondo ne ha urgente bisogno, ha bisogno di ritrovare armonia" ha detto il Pontefice.video width="746" height="420" ...

