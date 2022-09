Papa: ‘il sacro non sia puntello del potere, il potere non si puntelli di sacralità' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Città del Vaticano, 14 set. (Adnkronos) - "Non giustifichiamo mai la violenza. Non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità!". Lo ha ammonito il Papa nel suo discorso al Congresso dei leader religiosi in Kazakistan. "Le religioni - ha scandito - non sono problemi, ma parte della soluzione per una convivenza più armoniosa. La ricerca della trascendenza e il sacro valore della fraternità possono infatti ispirare e illuminare le scelte da prendere nel contesto delle crisi geopolitiche, sociali, economiche, ecologiche ma, alla radice, spirituali che attraversano molte istituzioni odierne, anche le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Città del Vaticano, 14 set. (Adnkronos) - "Non giustifichiamo mai la violenza. Non permettiamo che ilvenga strumentalizzato da ciò che è profano. Ilnon siadele ilnon sidi!". Lo ha ammonito ilnel suo discorso al Congresso dei leader religiosi in Kazakistan. "Le religioni - ha scandito - non sono problemi, ma parte della soluzione per una convivenza più armoniosa. La ricerca della trascendenza e ilvalore della fraternità possono infatti ispirare e illuminare le scelte da prendere nel contesto delle crisi geopolitiche, sociali, economiche, ecologiche ma, alla radice, spirituali che attraversano molte istituzioni odierne, anche le ...

NicolaMorra63 : Questo è il papà di Julian Assange, John Shipton. Ieri era in Messico a perorare la causa del figlio. Possiamo aiut… - ItaliaTeam_it : Viola con il papà Simone Anzani. ?? #ItaliaTeam | #MWCH2022 | @Federvolley - Pontifex_it : Il mio messaggio per voi #giovani, il grande messaggio di cui è portatrice la Chiesa è Gesù! Sì, Lui stesso, il suo… - isamiccoli52 : RT @ZicaEliana: Francesco incontrando @insinnaflavio,ha capito che esiste davvero!?? Non per tutti è facile credere che esista una Brava e F… - GianniVukaj : RT @TV2000it: #PapaFrancesco in #Kazakistan Continua il racconto del viaggio apostolico del Papa in diretta su #Tv2000 oggi #14settembre a… -