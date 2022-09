Papa Francesco | “Mai impugnare la Croce di Cristo come arma contro altri fratelli”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – La comunità cristiana deve “vivere senza veleni”, senza “morderci tra di noi”. E soprattutto non deve mai “ladie sorelle”. È l’ammonimento ilnel corso della messa celebrata in Kazakistan all’Expo Grounds a Nur-Sultan., arrivato inmobile, si concede un bagno di folla prima di presiedere la celebrazione eucaristica, in latino e russo, nella Festa dell’Esaltazione della Santa. Questo è il terzo impegno pubblico del Santo Padre nella tre giorni asiatica che domani volgerà al termine. In Kazakistan (il decimo più grande al mondo, composto da oltre 150 gruppi etnici, con 80 diverse lingue ...

'La pace non è mai guadagnata una volta per tutte'., nel celebrare messa nel grande spiazzo dell'Expo Ground ricorda, nell'omelia, il messaggio principale della sua visita: quello di dialogare per arrivare alla riconciliazione e alla ...Riportiamo in forma integrale l'omelia pronunciata danel corsod ella Celebrazione Eucaristica all'expo Grounds, in Kazakhistan dove si trova in viaggio apostolico. La santa Messa è stata celebrata in latino e russo nel giorno in cui la ...(LaPresse) Papa Francesco accolto tra gli applausi all’Expo Grounds, il centro espositivo internazionale costruito per l'Expo 2017 in Kazakistan dive ...Il testo dell'omelia pronunciata da Papa Francesco in Kazakhistan, dove si trova per il suo viaggio apostolico. La messa celebrata in latino e russo ...