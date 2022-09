Panarea | l’ambulanza elettrica si scarica | i parenti della paziente costretti a spingerla

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Brutta disavventura per una residente sull’isola di, in Sicilia. La donna, intorno alle ore 19, è salita su un’ambulanzapoiché accusava febbre alta e dolori intestinali. Già qui il primo imprevisto: il mezzo di soccorso era scarico. Isono stati cosìa spingerea mano verso il punto L'articolo proviene da Inews24.it.

... Sull'isola di, nelle Eolie, una donna ha lamentato forti ... Chiamati i soccorsi, la guardia medica ha predisposto'arrivo di ... Per giungere all'elisoccorso, è arrivata un'elettrica. ...Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo è chiaro: 'Una balla, solo una montatura.elettrica non si è scaricata'. Sulla versione del mezzo di soccorso che raggiunge'eliporto disolo grazie alle spinte dei 'passanti' si è letto tanto. Ma come sono andate veramente ...