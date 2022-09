Pallavolo: De Giorgi, 'base del volley italiano straordinaria ma serviva partire e rischiare' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "La base del volley italiano è straordinaria ma serviva ripartire e rischiare". A pochi chilometri dall'aeroporto per il ritorno in Salento, il ct dell'Italvolley Fefè De Giorgi, intervistato dal quotidiano La Ragione, con la mente è ancora al Quirinale. «Il presidente Mattarella è stato affettuoso. Ci aveva già invitato dopo il successo agli Europei, ha visto tutta la finale, ha scherzato sul primo set regalato ai polacchi come gesto di sportività. Come noi, sapeva che si trattava di una competizione più complicata degli Europei vinti nel 2021. Anche stavolta è andata bene». «La Federazione - continua De Giorgi - ha appoggiato il mio progetto partito dopo le Olimpiadi di Tokyo. Puntare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Ladelmari". A pochi chilometri dall'aeroporto per il ritorno in Salento, il ct dell'ItalFefè De, intervistato dal quotidiano La Ragione, con la mente è ancora al Quirinale. «Il presidente Mattarella è stato affettuoso. Ci aveva già invitato dopo il successo agli Europei, ha visto tutta la finale, ha scherzato sul primo set regalato ai polacchi come gesto di sportività. Come noi, sapeva che si trattava di una competizione più complicata degli Europei vinti nel 2021. Anche stavolta è andata bene». «La Federazione - continua De- ha appoggiato il mio progetto partito dopo le Olimpiadi di Tokyo. Puntare ...

Eurosport_IT : SIAMO IN FINALEEEEEE ???? I ragazzi di De Giorgi sono FENOMENALI: si sbarazzano della Slovenia in tre set e conquist… - Agenzia_Ansa : Dopo 24 anni l''Italia è di nuovo campione del mondo di pallavolo maschile. In finale, a Katowice, gli azzurri alle… - gippu1 : I sorrisi di Anzani e Romanò negli ultimi punti del quarto set, segno di una forza mentale lunare nel momento più s… - napolista : Gazzetta: #Spalletti temeva la poca esperienza ma la sfrontatezza del nuovo #Napoli è accattivante Il tecnico si è… - pepinnen : RT @FrancescoLollo1: Con la speranza che questo manifesto arrivi a più italiani possibile e che lo leggano i giovani per rafforzare il conc… -