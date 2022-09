Palermo | rubano 1500 chili di mango da un terreno | tre arresti

(Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. (Adnkronos) - Sono stati sorpresi, nottetempo, dai carabinieri di Partinico mentre trasportavano circadirubati poco prima da unin contrada Incandela. I tre uomini, un 38enne, un 35enne e un 18enne, tutti residenti a, sono stati arrestati e sottoposti all'obbligo di dimora in attesa di giudizio. La frutta, il cui valore stimato ammonta a circa 7mila euro, è stata riconsegnata al proprietario.

Palermo, 14 set. (Adnkronos) – Sono stati sorpresi, nottetempo, dai carabinieri di Partinico mentre trasportavano circa 1500 chili di mango rubati poco prima da un terreno in contrada Incandela. I tre ...I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato tre uomini, residenti a Palermo, accusati di avere rubato 1.500 chili di mango. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territo ...