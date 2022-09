Pagelle Milan-Dinamo Zagabria 3-1 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Le, ie ildi3-1, match della seconda giornata della fase a gironi di. Dopo il pareggio contro il Salisburgo all’esordio, Pioli non fa calcoli. Spazio ai titolarissimi a San Siro. La prima occasione è per Leao, ma spreca. La rete del vantaggio è rimandata al 45? e il portoghese riesce a mettersi in luce, guadagnando il calcio di rigore per fallo di Sutalo. Dagli undici metri si presenta Giroud che non sbaglia e spiazza Livakovic. Ad inizio ripresa il 2-0. Merito ancora di Leao che sfonda sulla sinistra e crossa al centro dove Saelemaekers di testa non perdona. Al 56? latorna in partita grazie al gol di Orsic, ma al 77? ...