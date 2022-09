Pagelle Juventus Benfica | Neres fa ciò che vuole | Milik l’unico pericolo VOTI

(Di mercoledì 14 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23:i Ledei protagonisti del match, valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23.: Perin 7; Cuadrado 5 (58? De Sciglio 5.5), Bonucci 6.5, Bremer 6, Danilo 6; McKennie 4.5, Paredes 6, Miretti 5 (58? Di Maria 6), Kostic 5.5 (70? Kean 5.5); Vlahovic 5,7 (70? Fagioli 5.5). All. Allegri 5: Vlachodimos 6, Grimaldo 6, Bah 6.5,7.5 (80? Chiquinho SV), Fernandez 6.5 (80? Aursnes SV), Joao Mario 7 (86? Bernardo SV), Rafa Silva 6.5 (86? Gonçalves SV), Otamendi 6.5, Florentino Luis 6, Antonio Silva 6, Ramos ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022 - 23:Benficai Ledei protagonisti del matchBenfica, valido per la seconda giornata della Champions League 2022 - 23. TOP: Milik, Neres FLOP: Miretti, Cuadrado VOTI Al ...Joao Mario su rigore risponde al vantaggio iniziale firmato da MilikLaparte forte nella prima mezz'ora ma poi si spegne, permettendo al Benfica di chiudere in parità il primo tempo del ... Pagelle Juventus Benfica: TOP e FLOP del match - VOTI PERIN 6,5 Fa il suo dovere, come spesso gli accade ultimamente. Incolpevole sui gol del Benfica. Il migliore. BREMER 5 Va anche lui in difficoltà quando c'è da rincorrere ...