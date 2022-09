Padovan: “Rangers-Napoli, vincere per dare indirizzo al girone” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giancarlo Padovan commenta Rangers-Napoli, sfida di Champions League valida per il girone A, che si gioca alle ore 21.00. Il giornalista a Radio Punto Nuovo dice: “Rangers-Napoli indirizzerà il girone degli azzurri. Per qualificarsi servono almeno 10 punti, con una vittoria in Scozia sarebbe già a 6: l’occasione è ghiotta. Anche perché il Liverpool ha battuto l’Ajax e può volare in vetta a punteggio pieno. Speriamo che Spalletti e il Napoli colgano questa chance. girone alla portata adesso? Questo sì, ma occhio perché le avversarie del Napoli sono strane. Già contro l’Ajax, il Liverpool è stata una squadra completamente diversa da quella vista al Maradona. Idem l’Ajax, che è una squadra da mina vagante. E poi i ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giancarlocommenta, sfida di Champions League valida per ilA, che si gioca alle ore 21.00. Il giornalista a Radio Punto Nuovo dice: “indirizzerà ildegli azzurri. Per qualificarsi servono almeno 10 punti, con una vittoria in Scozia sarebbe già a 6: l’occasione è ghiotta. Anche perché il Liverpool ha battuto l’Ajax e può volare in vetta a punteggio pieno. Speriamo che Spalletti e ilcolgano questa chance.alla portata adesso? Questo sì, ma occhio perché le avversarie delsono strane. Già contro l’Ajax, il Liverpool è stata una squadra completamente diversa da quella vista al Maradona. Idem l’Ajax, che è una squadra da mina vagante. E poi i ...

sscalcionapoli1 : Padovan: “Rangers-Napoli, grande occasione per il girone di Champions” - apetrazzuolo : IL PARERE - Padovan: 'Rangers-Napoli, grande occasione per il girone di Champions' - radiopuntonuovo : ??? Giancarlo Padovan a @radiopuntonuovo: 'Rangers-Napoli indirizzerà il girone degli azzurri. Per qualificarsi serv… - AleMontano17 : Giancarlo Padovan a @radiopuntonuovo: 'Rangers-Napoli indirizzerà il girone degli azzurri. Per qualificarsi servono… -