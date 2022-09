Otto milioni sotterrati nel giardino, la coppia di Brescia confessa: da dove arrivano quei soldi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una maxi evasione fiscale per oltre 500 milioni di euro. È quanto si celerebbe, secondo le ultime indiscrezioni, dietro il mistero degli 8 milioni di euro in contanti ritrovati nei terreni di una coppia di Gussago, in Franciacorta. I due coniugi, fa sapere il loro avvocato Lorenzo Cinquepalmi, «hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell’indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli». Giuliano Rissini e Silvia Fornari, arrestati per evasione fiscale Al momento, Giuliano Rossini e Silvia Fornari si trovano in carcere: il primo a Cremona, dove è stato sentito in video conferenza dal Gip, la seconda a Verziano. La Guardia di Finanza ritiene che i due coniugi fossero al vertice di un gruppo che ha emesso fatture false per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una maxi evasione fiscale per oltre 500di euro. È quanto si celerebbe, secondo le ultime indiscrezioni, dietro il mistero degli 8di euro in contanti ritrovati nei terreni di unadi Gussago, in Franciacorta. I due coniugi, fa sapere il loro avvocato Lorenzo Cinquepalmi, «hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell’indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli». Giuliano Rissini e Silvia Fornari, arrestati per evasione fiscale Al momento, Giuliano Rossini e Silvia Fornari si trovano in carcere: il primo a Cremona,è stato sentito in video conferenza dal Gip, la seconda a Verziano. La Guardia di Finanza ritiene che i due coniugi fossero al vertice di un gruppo che ha emesso fatture false per ...

