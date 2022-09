Otto milioni in contanti seppelliti in giardino: interrogatorio per la coppia bresciana accusata di una maxi evasione fiscale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giuliano Rossini e la moglie Silvia Fornari si sono costituiti dopo che giovedì mattina era scattato il blitz che ha coinvolto 77 persone, tra gli arrestati anche il figlio 22enne. Il gruppo avrebbe emesso fatture false per oltre 500 milioni di euro Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giuliano Rossini e la moglie Silvia Fornari si sono costituiti dopo che giovedì mattina era scattato il blitz che ha coinvolto 77 persone, tra gli arrestati anche il figlio 22enne. Il gruppo avrebbe emesso fatture false per oltre 500di euro

LaStampa : Otto milioni in contanti seppelliti in giardino: interrogatorio per la coppia bresciana accusata di un’evasione mil… - pacozq63 : RT @MelgerTina: 10M$ al MESE dagli #USA ai golpisti della #P2, in otto anni sono 960 MILIONI $ in 8 anni SOLO alla P2 Italiana (+ i soldi a… - topocazzo88 : @CScrotone @elevisconti Scusa potrei capire che calcolo hai fatto? Perché dividendo 300 milioni in otto anni, suddi… - MelgerTina : 10M$ al MESE dagli #USA ai golpisti della #P2, in otto anni sono 960 MILIONI $ in 8 anni SOLO alla P2 Italiana (+ i… - Marco32711897 : Otto milioni in contanti seppelliti in giardino: interrogatorio per la coppia bresciana accusata di una maxi evasio… -