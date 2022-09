Otto milioni di euro in contanti sotterrati nel giardino: si costituisce coppia nel Bresciano. Scoperta evasione per 93 milioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tagli da 20, da 50 e da 100 euro, tutti impacchettati nel nastro adesivo e sepolti sOtto un prato ben curato. I cash dog della guardia di finanza hanno fiutato il tesoro nascosto e così sono stati trovati Otto milioni di euro in contanti, sotterrati in un campo di proprietà dei coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornar, in Franciacorta, nel Bresciano. La coppia sarà interrogata oggi, mercoledì 14 settembre, dal gip di Brescia. Sono ritenuti al vertice dell’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che ha coinvolto 77 persone iscritte nel registro degli indagati, 22 delle quali arrestate dalla guardia di Finanza e dai carabinieri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tagli da 20, da 50 e da 100, tutti impacchettati nel nastro adesivo e sepolti sun prato ben curato. I cash dog della guardia di finanza hanno fiutato il tesoro nascosto e così sono stati trovatidiinin un campo di proprietà dei coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornar, in Franciacorta, nel. Lasarà interrogata oggi, mercoledì 14 settembre, dal gip di Brescia. Sono ritenuti al vertice dell’associazione a delinquere finalizzata all’fiscale e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che ha coinvolto 77 persone iscritte nel registro degli indagati, 22 delle quali arrestate dalla guardia di Finanza e dai carabinieri di ...

