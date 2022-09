Ostia, Pellegrino (FdI): “Più risorse alle forze dell’ordine per contrastare le mafie” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ostia – “Con la richiesta nel processo d’appello bis dell’ergastolo ai componenti del clan Spada continua un processo virtuoso di giustizia per liberare il litorale romano dal marchio infame delle associazioni a carattere mafioso. Sono molto legata ad Ostia, perché è il quartiere della Capitale in cui vivo e proprio per questo ritengo indispensabile incrementare la presenza dello Stato in queste zone, restituendo alle forze dell’ordine più risorse sia in termini di personale, sia di strumenti che di formazione. Questo progetto è particolarmente caro a Fratelli d’Italia, che ne ha fatto uno dei punti del suo programma di Governo e della legalità il principio cardine della propria azione politica. Uno Stato presente e efficiente è il miglior strumento di contrasto alla criminalità ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022)– “Con la richiesta nel processo d’appello bis dell’ergastolo ai componenti del clan Spada continua un processo virtuoso di giustizia per liberare il litorale romano dal marchio infame delle associazioni a carattere mafioso. Sono molto legata ad, perché è il quartiere della Capitale in cui vivo e proprio per questo ritengo indispensabile incrementare la presenza dello Stato in queste zone, restituendopiùsia in termini di personale, sia di strumenti che di formazione. Questo progetto è particolarmente caro a Fratelli d’Italia, che ne ha fatto uno dei punti del suo programma di Governo e della legalità il principio cardine della propria azione politica. Uno Stato presente e efficiente è il miglior strumento di contrasto alla criminalità ...

