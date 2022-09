Ostia | attentato incendiario nella notte | a fuoco il pub ristorante ‘Casa clandestina’

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancora un incendio doloso. Dopo Nalu Poke, il negozio di via Pietro Rosa dove una forte esplosione aveva fatto saltare le serrande, attorno alle 4 del mattino del 5 agosto, adesso è toccato a “Casa Clandestina”. Il risto-pub di via San Quiriaco è stato “colpito” poco dopo le 3:00. I fatti Un forte esplosione ha rotto il silenzio della. Poco dopo, una densa colonna di fumo nero si è levata dal locale. Pochi minuti prima dell’esplosione, qualcuno ha sentito un rumore di vetri infranti ed effettivamente una delle vetrine del locale è risultata distrutta. Evidentemente i malviventi hanno infranto la vetrina, sono entrati nel, hanno collocato il materialee poi sono fuggiti prima che avvenisse l’esplosione, pochi istanti dopo. L’intervento ...

