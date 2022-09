Ospite di un programma tv spagnolo, la cantante si è rifiutata di unirsi al coro di colleghi che intonava il celebre canto della Resistenza. «Non canto canzoni politiche». Il web la critica, ma qualcuno la difende (Di mercoledì 14 settembre 2022) È il canto simbolo della nostra Resistenza, Bella ciao, un canto la cui fama è cresciuta, anche in anni recenti, grazie alla serie tv La casa di carta, ed è stato intonato a ogni capo del mondo dai popoli in lotta per la libertà (per esempio, in Ucraina). Di fatto, è nota anche in Spagna. Ed era in Spagna, Ospite in un programma televisivo iberico, Laura Pausini quando si è rifiutata di cantarla spiegando di non voler cantare canzoni politiche, «e questa è una canzone molto politica». Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) È ilsimbolonostra, Bella ciao, unla cui fama è cresciuta, anche in anni recenti, grazie alla serie tv La casa di carta, ed è stato intonato a ogni capo del mondo dai popoli in lotta per la libertà (per esempio, in Ucraina). Di fatto, è nota anche in Spagna. Ed era in Spagna,in untelevisivo iberico, Laura Pausini quando si èdi cantarla spiegando di non voler cantare, «e questa è una canzone molto politica». Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale ...

