Origi salta il Napoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Infortunio muscolare per l'attaccante del Milan L'attaccante del Milan Divock Origi è fuori dai giochi per un infortunio. Lo riporta Sky. Origi ha problemi muscolari. Salterà almeno due partite del Milan.Questa settimana il Milan giocherà contro la Dinamo Zagabria in Champions League e a Milano contro il Napoli in Campionato. Alla squalifica di Leao si aggiunge l'infortunio di Origi, un duro colpo per l'attacco del Milan ma ciò non deve far abbassare la guardia del Napoli in quanto il Milan fa del gioco di squadra, e della compattezza dei reparti, la sua forza. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Infortunio muscolare per l'attaccante del Milan L'attaccante del Milan Divockè fuori dai giochi per un infortunio. Lo riporta Sky.ha problemi muscolari. Salterà almeno due partite del Milan.Questa settimana il Milan giocherà contro la Dinamo Zagabria in Champions League e a Milano contro ilin Campionato. Alla squalifica di Leao si aggiunge l'infortunio di, un duro colpo per l'attacco del Milan ma ciò non deve far abbassare la guardia delin quanto il Milan fa del gioco di squadra, e della compattezza dei reparti, la sua forza.

