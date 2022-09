Opel - Rinasce il brand GSe | ma allinsegna dellelettrico

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Laha deciso di rilanciare il logo GSe, ma con una caratterizzazione decisamente diversa rispetto al passato. Un tempo, quando contraddistingueva i modelli sportivi più prestazionali e ricchi di optional come la Commodore GS/E e la Monza GSE, l'abbrevazione stava per Grand Sport Einspritzung (Grand Sport Iniezione in tedesco), mentre oggi il suo significato cambia totalmente, diventando Grand Sport electric per sottolineare un futuro prossimo all'insegna degli elettroni. Tra due anni, infatti, ogni modello della gamma di Rüsselsheim sarà offerto con una variante elettrificata, mentre per il 2028 la marca tedesca lancerà solo veicoli a batteria. Al vertice. Il logo GSe rappresenterà da subito il top dell'offerta della Casa e il suo rilancio non sarà solo un'operazione di marketing, perché, stando a quando affermato dal management, i modelli della famiglia GSe ...