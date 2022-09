Oms, il mondo mai così vicino alla fine della pandemia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019. Lo ha detto mercoledì il direttore dell’Oms Tedros... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilnon è mai stato in una posizione migliore per porredi Covid-19, che ha ucciso milioni di persone ddel 2019. Lo ha detto mercoledì il direttore dell’Oms Tedros...

glooit : Oms, il mondo mai così vicino alla fine della pandemia leggi su Gloo - PaoloBersani9 : RT @rtl1025: ?? Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di #Covid19, che ha ucciso milioni di person… - robertopontillo : Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di #Covid19, che ha ucciso milioni… - glooit : Oms, il mondo mai così vicino alla fine della pandemia leggi su Gloo - emanuelegalea : RT @rtl1025: ?? Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di #Covid19, che ha ucciso milioni di person… -