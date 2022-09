sportli26181512 : Olympiacos, si avvicina un ex Real Madrid: Dopo un anno di lontananza dall'Europa, James Rodriguez può tornare nel… -

Calciomercato.com

... sisempre più il ritorno di Ziyech. Colloqui in corso tra il Chelsea e il club olandese. IT - Pedro Martins, ex allenatore dell', ha avuto un ruolo molto importante per l'arrivo di ...CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Camara si, il Lecce ci prova per Diawara Nel 2018 il grande salto con il passaggio all'. In Grecia, Camara ha disputato 114 gare di campionato con ben 15 ... Olympiacos, si avvicina un ex Real Madrid | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Marcelo riparte dalla Grecia e lo fa con la maglia dell’Olympiacos: la stessa società ha ufficializzato l’arrivo del brasiliano Marcelo riparte dalla Grecia e lo fa con la maglia dell’Olympiacos: la s ...