Occupazione suolo pubblico ad Aversa, Confcommercio invoca la proroga (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Occupazione di suolo pubblico ad Aversa, i commercianti invocano una proroga delle autorizzazioni. Per molti di loro i permessi, concessi dal Comune durante l’emergenza sanitaria, sono infatti scaduti da qualche mese e non ancora rinnovati. ‘Ciò che auspichiamo – spiega l’avvocato Raffaele Oliva, delegato cittadino di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Confcommercio Aversa – è ottenere pari opportunità lavorative per tutte le attività commerciali della città. L’amministrazione comunale sostiene infatti di voler ridurre la presenza di sedie e tavolini all’aperto per ragioni di ordine pubblico e viabilità ma fino ad oggi non si è mai verificato alcun episodio di mala ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) –diad, i commerciantino unadelle autorizzazioni. Per molti di loro i permessi, concessi dal Comune durante l’emergenza sanitaria, sono infatti scaduti da qualche mese e non ancora rinnovati. ‘Ciò che auspichiamo – spiega l’avvocato Raffaele Oliva, delegato cittadino di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi)– è ottenere pari opportunità lavorative per tutte le attività commerciali della città. L’amministrazione comunale sostiene infatti di voler ridurre la presenza di sedie e tavolini all’aperto per ragioni di ordinee viabilità ma fino ad oggi non si è mai verificato alcun episodio di mala ...

