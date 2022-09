NXT 13 09 2022 Evviva NXT 2 0 | morte a NXT 2 0!

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti al primo anniversario di NXT 2.0! Per questa puntata saranno i fan a scegliere stipulazioni e avversari di determinati match e Wade Barrett e Vic Joseph ci presentano il primo incontro, valido per i titoli di coppia di NXT. NXT Tag Team Championship Steel Cage Match – Creed Brothers vs. Pretty Deadly (3 / 5)Per il match con i titoli di coppia in palio, i fan hanno deciso di votare per uno steel cage match: il match inizia subito in bagarre e i campioni cercano di fuggire immediatamente in ogni modo. I Creed dunque cercano di sfruttare a loro vantaggio il timore dei loro avversari. I britannici dunque sembrano annichiliti e per lunghi tratti nel match sono i fratelli Creed a dominare la contesa e non mancano gli spot divertenti. L’inerzia cambia quando Damon Kemp interferisce nel match e ammanetta Julius Creed alla gabbia. A questo punto i ...

