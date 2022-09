Nuovo record per AstroSamantha. Sarà la prima donna europea a comandare l’Iss (Di mercoledì 14 settembre 2022) È ufficiale: Samantha Cristoforetti, diventerà la prossima comandante della Stazione spaziale internazionale (Iss) il 28 settembre. Ne dà notizia l’Agenzia spaziale europea (Esa), specificando che il passaggio di consegne avverrà, come da tradizione, con la consegna delle chiavi da parte dell’attuale comandante, l’astronauta russo Oleg Artemyev. La nomina farà dell’astronauta Esa AstroSamantha la prima donna italiana ed europea a ricoprire questo ruolo. “Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace”, ha commentato la Cristoforetti. La nomina La scelta di “Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) È ufficiale: Samantha Cristoforetti, diventerà la prossima comandante della Stazione spaziale internazionale (Iss) il 28 settembre. Ne dà notizia l’Agenzia spaziale(Esa), specificando che il passaggio di consegne avverrà, come da tradizione, con la consegna delle chiavi da parte dell’attuale comandante, l’astronauta russo Oleg Artemyev. La nomina farà dell’astronauta Esalaitaliana eda ricoprire questo ruolo. “Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace”, ha commentato la Cristoforetti. La nomina La scelta di “Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli ...

CariaPinuccia : RT @ViVilaVitaOra: TONINELLI???? 'Sto svuotando l’ufficio, ma il plastico del nuovo ponte di Genova è troppo pesante da sollevare anche per u… - hopperinosa : @khamul2k12 Nuovo record italiano in dolina: -50.6°C sul fondo della Busa Riviera (TN) - infoitcultura : Ascolti TV 13 settembre 2022, nuovo record per Reazione a Catena - befgroup : Agosto 2022 record per il canale di Suez Mai così elevato il numero di navi transitate e il loro tonnellaggio netto… - Scomodino : Stamattina la mia migliore amica è tornata a Londra, è stata qui 9 mesi ed è stato un record per lei restare così t… -