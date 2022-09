Nuovo calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon questo mercoledì (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con l’arrivo sul mercato dell‘iPhone 14, ecco come ci sia la possibilità di sfruttare sconti super interessanti che riguardano l’iPhone 13, un top di gamma che siamo sicuri sarà acquisto ancora con continuità dagli appassionati del mondo Apple. A tal proposito, quest’oggi, c’è un’offerta alquanto allettante su Amazon che riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia. Parliamo del modello base di questa famiglia di flagship che punta su uno sconto da non sottovalutare e che potrà far gola a tanti utenti desiderosi di averlo tra le mani. Tutto quello che dobbiamo sapere sulla nuova offerta per iPhone 13 su Amazon oggi Ancora un’occasione, dunque, dopo quella di inizio settimana. questo iPhone 13 da 128GB e di colore ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con l’arrivo sul mercato dell‘14, ecco come ci sia la possibilità di sfruttare sconti super interessanti che riguardano l’13, un top di gamma che siamo sicuri sarà acquisto ancora con continuità dagli appassionati del mondo Apple. A tal proposito, quest’oggi, c’è un’offerta alquanto allettante suche riguarda l’13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia. Parliamo del modello base di questa famiglia di flagship che punta su uno sconto da non sottovalutare e che potrà far gola a tanti utenti desiderosi di averlo tra le mani. Tutto quello che dobbiamo sapere sulla nuova offerta per13 suoggi Ancora un’occasione, dunque, dopo quella di inizio settimana.13 da 128GB e di colore ...

SimoNetOnTheNet : Tra oggi e domani ?? previsto #caldo africano con picchi di 31° Da venerdì ?? forti #temporali e venti che porteran… - ivanalibera1 : RT @VitoLops: S&P 500 di nuovo vicino al supportone dei 3.900 a fronte di un calo odierno del 4,5%. Seduta per cuori forti - Ilsuperbo89 : #Unavita con il nuovo corso delle ultimissime puntate sembra aver perso qualcosa per strada, e ovviamente… - Wallee___ : @Cinguetterai ...poi domani ancora in calo e venerdì di nuovo fermo per la coppa Davis. Sarà a dir poco NERO - FrenckCoppola : Nonostante l'affondo di ieri, dove in un colpo solo #ETH ha perso i supporti di EMA20 e MA50, il trend in attesa di… -