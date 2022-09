Nuovi scontri tra Azerbaigian e Armenia | mentre la Russia guarda altrove

Terrasanta_Net : Yerevan e #Baku si accusano a vicenda di aver dato vita a una nuova fase di scontri al confine con un numero imprec… - ferramari50 : Ci sono stati nuovi scontri tra Armenia e Azerbaijan - Il_Cardinale : A quanto pare la #Guerra porta con sé altro caos e destabilizzazione...e si riaccendono i #conflitti sopiti...… - freedomsempre68 : ??AGGIORNAMENTO ?? #ARMENIA #AZERBAIGIAN La Russia ha dichiarato martedì di aver negoziato un cessate il fuoco tra… - albtali : RT @insideoverita: Per alcune ore si è temuto che una nuova, vecchia guerra potesse iniziare. #Azerbaijan e #Armenia si scontrano per il #N… -

Stavolta glitra truppe armene e azere si sono verificati in territorio armeno e non come nel 2020 nell'enclave del Nagorno Karabakh, in Azerbaigian. I morti tra gli armeni sono 49, una cinquantina di ......e del servizio di frontiera sono rimasti uccisi neglicon le forze armene. Dall'altra parte Erevan parla di 49 vittime tra i suoi militari. E lamenta che stamattina ci sono staticolpi ...I governi di Armenia e Azerbaigian si sono scambiati accuse mercoledì per i nuovi scontri al confine avvenuti nelle ultime ore, dopo la morte di quasi 100 militari nei combattimenti ...Rotta la tregua che durava dal 2020, i due paesi si fronteggiano mentre la guerra in Ucraina tiene impegnata Mosca. E il governo autoritario azero ne approfitta per vendere il gas all’Unione europea e ...