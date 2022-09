Nuovi sanzioni disciplinari per i docenti, Snals: la libertà di insegnamento non si tocca (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca l’Aran ha illustrato alle OO.SS. una proposta contrattuale relativa alle responsabilità disciplinari del personale della scuola. Le nuove previsioni sulle sanzioni disciplinari per il personale docente pongono questioni nuove, che trovano lo Snals Confsal decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca l’Aran ha illustrato alle OO.SS. una proposta contrattuale relativa alle responsabilitàdel personale della scuola. Le nuove previsioni sulleper il personale docente pongono questioni nuove, che trovano loConfsal decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poterial dirigente scolastico. L'articolo .

orizzontescuola : Nuovi sanzioni disciplinari per i docenti, Snals: la libertà di insegnamento non si tocca - Enzo51387079 : Furfaro il programma PD era, 10000€ ai diciottenni iusoli iuschola agli extracomunitari (nuovi voti) dopo invasione… - EsuleMazzini : @ale_moretti @eurodeputatipd @pdnetwork Ma è un post ironico? Perché con milioni di nuovi poveri in Italia grazie a… - DavideRonni : LE SANZIONI FUNZIONANO! La Ue blocca l'export di fertilizzanti russi penalizzando gli agricoltori europei e sopratt… - Agricolturabio1 : RT @MonicaR09570209: A proposito dei 'Nuovi barbari a Roma' che hanno decapitato la statua alla Galleria Borghese, restiamo in vigile attes… -