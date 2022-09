“Non mangia e non si lava da giorni”. Cresce la preoccupazione per le condizioni della super vip (Di mercoledì 14 settembre 2022) I capelli sono arruffati, barcolla, è scalza e non sembra capace di reggersi in piedi. È apparsa in queste condizioni Cara Delevigne in un video postato sui social che in poco tempo è diventato virale. C’è chi la paragona a Amy Whinehouse, chi è preoccupato per le sue condizioni e chi non riesce a credere alle immagini della supermodella 30enne britannica. Lo scorso 5 settembre, è stata ripresa nell’aeroporto di Los Angeles senza scarpe, con i capelli arruffati, sporca, incapace di controllare i movimenti del suo corpo e in un totale stato confusionale. Le immagini hanno preoccupato tutti, le sue condizioni psicofisiche hanno immediatamente preoccupato i fan, che temono il peggio. Non riesce a reggersi in piedi, ha i capelli arruffati ed è scalza: una serie di campanelli d’allarme ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) I capelli sono arruffati, barcolla, è scalza e non sembra capace di reggersi in piedi. È apparsa in questeCara Delevigne in un video postato sui social che in poco tempo è diventato virale. C’è chi la paragona a Amy Whinehouse, chi è preoccupato per le suee chi non riesce a credere alle immaginimo30enne britannica. Lo scorso 5 settembre, è stata ripresa nell’aeroporto di Los Angeles senza scarpe, con i capelli arruffati, sporca, incapace di controllare i movimenti del suo corpo e in un totale stato confusionale. Le immagini hanno preoccupato tutti, le suepsicofisiche hanno immediatamente preoccupato i fan, che temono il peggio. Non riesce a reggersi in piedi, ha i capelli arruffati ed è scalza: una serie di campanelli d’allarme ...

FBiasin : #Stroppa potrebbe diventare il primo caso di allenatore che non mangia il panettone ma in frigo ha ancora mezza anguria. #MonzaAtalanta - Melaion : La paura concreta è legata ai pericoli insiti nella natura. Il leone mangia l'antilope e anche gli uomini. Il lupo… - _vitroia_ : RT @frenaamano: Non ho letto un cabbo, non so un cabbo ma sono certo che Mattia stasera sarà ancora più grosso perché quel palco se lo mang… - valepicardi05 : RT @frenaamano: Non ho letto un cabbo, non so un cabbo ma sono certo che Mattia stasera sarà ancora più grosso perché quel palco se lo mang… - vogliotrichechi : RT @frenaamano: Non ho letto un cabbo, non so un cabbo ma sono certo che Mattia stasera sarà ancora più grosso perché quel palco se lo mang… -