"Non canto canzoni né di destra né di sinistra": Laura Pausini risponde alle polemiche dopo il rifiuto di intonare "Bella ciao"

Laura Pausini risponde alle polemiche dopo il rifiuto di intonare "Bella ciao" "Non canto canzoni né di destra né di sinistra": così Laura Pausini si difende dalle polemiche che l'hanno travolta in seguito al rifiuto, andato in scena in una tv spagnola, di intonare "Bella ciao". "È una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche" aveva dichiarato in onda la cantante italiana dopo la richiesta arrivata dal conduttore di El Hormiguero, Pablo Motos, come parte di un ...

IlContiAndrea : “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fas… - Adnkronos : 'Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica',… - marckuck : La #Pausini che decide di non cantare #BellaCiao andrebbe ringraziata, non insultata, se solo pensiamo a come ha tr… - REDPALADlNS : RT @blackrowley: io mi sono ROTTA I COGLIONI di chi non ha la più pallida idea di cosa sia stata la resistenza italiana diofa ma vi pare no… - Celtics_69 : RT @marcosalvati: 'Bella Ciao' non è un canto politico, è un canto della resistenza. E nella resistenza c'era di tutto: sinistra, democrist… -