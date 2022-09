Noemi Bocchi, il chirurgo ci è andato giù pesante. Irriconoscibile (Di mercoledì 14 settembre 2022) Noemi Bocchi un tempo era praticamente un’altra persona, il chirurgo plastico ci è andato giù pesante e quella che abbiamo visto spesso fotografata quest’estate insieme al Pupone era una persona diversa. Di lei si è parlato continuamente quest’estate, è stata uno dei protagonisti principali della questione Totti – Blasi dal momento che la trentaquattrenne romana è l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma e, addirittura, per un po’ si è parlato di una presunta gravidanza, poi smentita dai giornali, in particolare da Alfonso Signorini, il primo a essere informato sui fatti. La donna è stata sposata con Mario Caucci, imprenditore e patron del Tivoli calcio, dal quale ha avuto due figli. È appassionata di fiori e laureata in economia. Secondo la recente e scottante intervista di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 settembre 2022)un tempo era praticamente un’altra persona, ilplastico ci ègiùe quella che abbiamo visto spesso fotografata quest’estate insieme al Pupone era una persona diversa. Di lei si è parlato continuamente quest’estate, è stata uno dei protagonisti principali della questione Totti – Blasi dal momento che la trentaquattrenne romana è l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma e, addirittura, per un po’ si è parlato di una presunta gravidanza, poi smentita dai giornali, in particolare da Alfonso Signorini, il primo a essere informato sui fatti. La donna è stata sposata con Mario Caucci, imprenditore e patron del Tivoli calcio, dal quale ha avuto due figli. È appassionata di fiori e laureata in economia. Secondo la recente e scottante intervista di ...

