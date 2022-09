No Vax contro No Vax. Evviva, c'è anche il derby dei negazionisti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Paragone o Fusaro ormai sono visti come traditori, il no vax duro e puro si astiene. Sulla carta sono 4 i movimenti anti-vaccino che tentano di entrare in parlamento. Ma nelle chat telegram più oltranziste è iniziata a circolare una guida per spiegare come aumentare l'astensionismo Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Paragone o Fusaro ormai sono visti come traditori, il no vax duro e puro si astiene. Sulla carta sono 4 i movimenti anti-vaccino che tentano di entrare in parlamento. Ma nelle chat telegram più oltranziste è iniziata a circolare una guida per spiegare come aumentare l'astensionismo

