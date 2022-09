No! Questi cittadini cinesi non sono ammanettati per fare il test Covid: è un blitz dello scorso aprile a Lanzhou (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un video che riprende una lunga fila di persone in manette in un quartiere asiatico ha creato scalpore sui social. Viene condiviso infatti scrivendo che riprende le draconiane misure del governo cinese per fare fronte all’emergenza Covid. Ma, seppure il Paese abbia adottato una linea durissima per fronteggiare un’eventuale risalita nei contagi, il video raffigura davvero quello che sostengono Questi utenti? Per chi ha fretta: Diversi utenti hanno condiviso sui social un video girato in un quartiere cinese che mostra persone ammanettate La clip viene accompagnata da una didascalia che spiega come si tratta di presunti cittadini obbligati a sottoporsi al test Covid per rinnovare il proprio Qr code, pena la morte In realtà la scena raffigura un blitz avvenuto lo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un video che riprende una lunga fila di persone in manette in un quartiere asiatico ha creato scalpore sui social. Viene condiviso infatti scrivendo che riprende le draconiane misure del governo cinese perfronte all’emergenza. Ma, seppure il Paese abbia adottato una linea durissima per fronteggiare un’eventuale risalita nei contagi, il video raffigura davvero quello che sostengonoutenti? Per chi ha fretta: Diversi utenti hanno condiviso sui social un video girato in un quartiere cinese che mostra persone ammanettate La clip viene accompagnata da una didascalia che spiega come si tratta di presuntiobbligati a sottoporsi alper rinnovare il proprio Qr code, pena la morte In realtà la scena raffigura unavvenuto lo ...

