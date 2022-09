No! La biblioteca di Dresda non ha invitato i lettori a bruciare i libri degli autori russi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre il conflitto tra russia e Ucraina prosegue sanguinoso, continua anche la disinformazione che riguarda la guerra. Utenti filo-russi e filo-ucraini si scontrano quotidianamente sui social, e a volte per vincere usano l’arma delle fake news. L’ultima notizia falsa riguarda il presunto rogo dei libri scritti dagli autori russi sostenuto dalla biblioteca pubblica di Dresda, in Germania. Per chi ha fretta: Circola sui social un presunto annuncio attribuito alla biblioteca pubblica di Dresda Si legge che l’istituto avrebbe invitato i lettori a consegnare libri di autori russi da bruciare per riscaldare l’edificio durante ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre il conflitto traa e Ucraina prosegue sanguinoso, continua anche la disinformazione che riguarda la guerra. Utenti filo-e filo-ucraini si scontrano quotidianamente sui social, e a volte per vincere usano l’arma delle fake news. L’ultima notizia falsa riguarda il presunto rogo deiscritti daglisostenuto dallapubblica di, in Germania. Per chi ha fretta: Circola sui social un presunto annuncio attribuito allapubblica diSi legge che l’istituto avrebbea consegnaredidaper riscaldare l’edificio durante ...

