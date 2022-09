No! Il Regno Unito non ha vietato i vaccini anti Covid-19 ai bambini per «danni allo sviluppo sessuale» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ci troviamo a dover rispondere ad alcune affermazioni della dottoressa Naomi Wolf in una intervista rilasciata a Steve Bannon durante la trasmissione The War Room. Eventiavversinews – sito apprezzato negli ambienti No vax -, ha estrapolato diversi passaggi dal suo discorso, dove sostiene che una indagine svolta nel Regno Unito avrebbe «rivelato gli effetti devastanti del vaccino sui bambini ostacolando lo sviluppo dei testicoli dei ragazzi pre-adolescenti». Questa Fake news viene diffusa anche in condivisioni Facebook associate ad articoli di quotidiani che in realtà non confermano la narrazione. Vediamo quali sarebbero le prove di questo «disastro», che sarebbe stato perpetrato ai danni dei bambini britannici per mezzo della vaccinazione contro il nuovo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ci troviamo a dover rispondere ad alcune affermazioni della dottoressa Naomi Wolf in una intervista rilasciata a Steve Bannon durante la trasmissione The War Room. Eventiavversinews – sito apprezzato negli ambienti No vax -, ha estrapolato diversi passaggi dal suo discorso, dove sostiene che una indagine svolta nelavrebbe «rivelato gli effetti devastdel vaccino suiostacolando lodei testicoli dei ragazzi pre-adolescenti». Questa Fake news viene diffusa anche in condivisioni Facebook associate ad articoli di quotidiani che in realtà non confermano la narrazione. Vediamo quali sarebbero le prove di questo «disastro», che sarebbe stato perpetrato aideibritannici per mezzo della vaccinazione contro il nuovo ...

