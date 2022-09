Niente lezioni in scuola nel Napoletano, furto dei rubinetti: i ladri li hanno asportati dai bagni (Di mercoledì 14 settembre 2022) In una scuola di Casoria, in provincia di Napoli, oggi Niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'istituto scolastico 'Nino Cortese' di via Bellini, frazione Arpino, per un furto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) In unadi Casoria, in provincia di Napoli, oggi. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'istituto scolastico 'Nino Cortese' di via Bellini, frazione Arpino, per un. L'articolo .

ANSACampania : Niente lezioni in scuola nel Napoletano, furto dei rubinetti - gazzettanapoli : In una scuola di Casoria, in provincia di Napoli, oggi niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono i… - EleonoraGavio : RT @SkyTG24: Rubati rubinetti in una scuola a Casoria, oggi niente lezioni - SkyTG24 : Rubati rubinetti in una scuola a Casoria, oggi niente lezioni - hrstylss : @94FratLouis ah, terrore amo a me la li calzi mi ama, mi faceva saltare tutte le le lezioni senza dire niente pcto… -