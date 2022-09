Nedved: 'Ci mancano 2 - 4 punti che avremmo meritato. Col Benfica non è decisiva' (Di mercoledì 14 settembre 2022) "La partita di stasera incide, è molto importante. Non sarà decisiva, ce ne saranno altre altrettanto decisive. In Champions è difficile recuperare", parole e musica del vice presidente della Juve ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) "La partita di stasera incide, è molto importante. Non sarà, ce ne saranno altre altrettanto decisive. In Champions è difficile recuperare", parole e musica del vice presidente della Juve ...

Danygobbosud : RT @IngridSherlyn2: ?? Pavel #Nedved a 'Sky Sport': 'Primo bilancio? Mi è piaciuto l'inizio, avevamo una squadra molto solida. A mio avviso… - sportli26181512 : Nedved: 'Ci mancano 2-4 punti che avremmo meritato. Col Benfica non è decisiva': Nedved: 'Ci mancano 2-4 punti che… - CorSport : #Nedved: 'Ci mancano due punti, vogliamo tornare antipatici e vincenti' ?? - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Nedved: 'Ci mancano 2-4 punti che avremmo meritato. Col Benfica non è decisiva' - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Nedved: 'Ci mancano 2-4 punti che avremmo meritato. Col Benfica non è decisiva' -