Napoli, Spalletti: "Vittoria molto importante, abbiamo dimostrato mentalità giusta" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"E' stata una Vittoria importantissima e faccio i complimenti ai miei giocatori". Luciano Spalletti commenta con entusiasmo il successo azzurro a Glasgow: "Bisognava temere molto la voglia di imporsi e di riscattarsi dei Rangers. Hanno cercato di imporre la loro fisicità e noi siamo stati bravi a condurre, invece, la gara secondo le nostre caratteristiche tecniche". "La prestazione è stata quella che volevamo, abbiamo messo in campo la qualità che abbiamo mostrato sempre sinora e ritengo che sia stata una prova di maturità per la squadra. Su questo campo è difficile per tutti, poi per me è stata fondamentale la reazione dopo i due rigori sbagliati. Lì abbiamo dimostrato di avere spessore e personalità. E voglio anche evidenziare che ...

