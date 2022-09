Napoli, Raspadori spiazzato: sentenza netta, l’ha detto in diretta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Napoli di questa prima fase di stagione ha destato tanta curiosità. I nuovi acquisti sembrano non far rimpiangere i giocatori ceduti. Il Napoli di Luciano Spalletti si è imposto positivamente in questa prima fase della stagione. Il club azzurro è primo in classifica in Serie A ed a punteggio pieno in Champions League nonostante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildi questa prima fase di stagione ha destato tanta curiosità. I nuovi acquisti sembrano non far rimpiangere i giocatori ceduti. Ildi Luciano Spalletti si è imposto positivamente in questa prima fase della stagione. Il club azzurro è primo in classifica in Serie A ed a punteggio pieno in Champions League nonostante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 8 - Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo ca… - serieAnews_com : #SerieA - #Napoli, #Bagni sorprende su #Raspadori: 'Troverà ancora delle difficoltà' ?? Le parole ?? - NapoliAddict : Bagni critico: “Raspadori? Lo farà difficilmente, ne sono certo” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio N… - Francis09309862 : RT @GianmarcoGio: ?? Primo gol con la maglia del #Napoli per Jack #Raspadori. Tifosi in delirio. ?? - Francis09309862 : RT @PeppeAnnarumma: Il #Maradona esplode al gol di #Raspadori ?? #napolispezia #napoli #sscnapoli -