Napoli | più di 1000 laureati al concorso per 500 posti da netturbino | “Non ci sono opportunità | l’alternativa è lasciare l’Italia”

A Napoli in questi giorni è in corso la selezione per 500 posti di operatore ecologico con l'Azienda di Igiene Ambientale. Per il cosiddetto 'posto fisso' si sono candidate 26.114 persone di cui circa la metà sono diplomati. Ma il dato che ha sorpreso maggiormente è il numero di laureati per il posto da spazzino, 1200. "Io sono laureata ma mi sto mettendo comunque in gioco – ci dice una dei candidati – perché non c'è alternativa se si vuole restare nelle propria città e nel proprio Paese e il fatto che ci siano così tanti laureati deve far riflettere sulla condizione in cui siamo". Fuori alla mostra d'Oltremare abbiamo incontrato un melting pot sociale che va dai laureati ai disoccupati, dai diplomati ai liberi professionisti.

