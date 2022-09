Napoletano morto a Marbella, fuggiva dalla polizia: inchiesta sulla gang degli orologi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Era originario dei Quartieri Spagnoli, il 45enne deceduto sabato notte in un incidente stradale avvenuto poco lontano da Puerto Banus, a sud ovest di Marbella. Salvatore Esposito, questo il nome... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Era originario dei Quartieri Spagnoli, il 45enne deceduto sabato notte in un incidente stradale avvenuto poco lontano da Puerto Banus, a sud ovest di. Salvatore Esposito, questo il nome...

corrmezzogiorno : #Napoli Napoletano morto in Spagna in un incidente, stava fuggendo dalla polizia - cronachecampane : Napoletano morto a Marbella, era inseguito dalla polizia #marbella #Napoli - ANSACampania : 13enne morto nel Napoletano: domani copia forense cellulare - GobboDorico : @realvarriale @OfficialUSS1919 @juventusfc Questo é uno (napoletano ovviamente) che ha gestito in prima persona una… - Ginco_ : @dychbaby @artistfallita da napoletano credo di essere morto?? -