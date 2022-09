sportli26181512 : Bayern Monaco, furto in casa di Muller durante la partita con il Barcellona: Brutta serata per Thomas Muller, almen… - sportmediaset : Muller in campo, i ladri svaligiano casa: furto da 500mila euro #CHAMPIONSLEAGUE #BAYERNMONACO #BARCELLONA… -

Calcio News 24

Commenta per primo Brutta serata per Thomas Mulle r, almeno fuori dal campo. Come riportato dalla Bild , alcuni ladri si sarebbero introdotti nella casa dell'attaccante tedesco ieri sera, intorno alle ...Nonostante la bella serata in cui il Bayern ha avuto la meglio contro il Barcellona dell'ex Lewandowski in Champions League, al ritorno a casa Thomasha dovuto apprendere di come fosse stato derubato. Lo riporta la Bild, che spiega come intorno alle ore 22 i ladri si siano intrufolati nella sua abitazione e abbiano rubato oggetti di valore. ... Muller, furto in casa durante la partita con il Barcellona Rovinata l afesta dell'attaccante tedesco, che scopre di essere stato rapinato al ritorno dalla partita vinta in Champions League.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...