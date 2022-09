MOVIOLA – Milan-Dinamo Zagabria | Sutalo su Leao | è rigore

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilsblocca il risultato contro lanel match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. Dagli undici metri Olivier Giroud che ha spiazzato Livakovic. Gran parte del merito ce l’ha Rafache al 45? si è procurato un calcio di: fallo di(Josip, non l’ex Atalanta Bosko) sul portoghese in area. Nessun dubbio dell’arbitro e decisione corretta:tenta di agganciare, ma viene toccato sul piede in modo imprudente dal difensore. Nessun dubbio: ilè netto. SportFace.

sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - sportli26181512 : Champions League, la MOVIOLA LIVE: nessun dubbio sul rigore per il Milan: Di seguito la rassegna degli episodi dubb… - FrancescoPonti1 : @ecambiaghi La cosa più vomitevole della @Gazzetta_it è che nella moviola di Sampdoria-Milan è scomparso il contatt… - FilardiGiacomo : Ps. Ho rivisto la moviola di Lecce-Monza A quanto pare neanche li avevano le immagini, sennò non si spiega quel che… - SampNews24 : #Cesari: «#Leao ingenuo contro la #Sampdoria. Il rigore su #Sabiri…» -

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiDinamo Zagabria 0 - 01 Inizia il ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23:Dinamo Zagabria L'episodio chiave delladel match trae Dinamo Zagabria, valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Jesus Gil ... Moviola Milan Dinamo Zagabria: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23: moviola Milan Dinamo Zagabria L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Dinamo Zagabria ...Allo Stadio Meazza, la sfida Milan Dinamo Zagabria valida per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza, la sfida tra Milan e Di ...