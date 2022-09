Moviola Juventus Benfica | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 14 settembre 2022)arbitraledelvalido per la seconda giornata della Champions League 2022/23:delladeltra, valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Felix Zwayer.DELIn aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportmediaset : ??Gol annullato alla #Juventus, ecco la moviola di Graziani #Cesari su @PressingReal #SportMediaset - forumJuventus : (Gds-Ts) Moviola #JuveSalernitana :'Regolare il goal di Milik, secondo fonti Lega Calcio il Var ha visto le immagin… - FrancescoPonti1 : @Juventus_a_vita Sulla moviola della Gazzetta dello Sport sono citati 3 episodi 'chiave'. Di questo neanche ne parl… - pingi81 : @francomeni @EdoardoMecca1 @sportmediaset Effettivamente…….La FIGC è stata una delle prime federazioni a chiedere l… - cafforio_vito : @FBiasin @PressingReal Ha voluto dire a quelli che dicevano che con la moviola in campo, la Juve non avrebbe vinto… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiBenfica 0 - 0Fischio d'inizio ore 21 Migliore in ...- Benfica Arbitro Felix Zwayer GER Assistenti Stefan Lupp GER Marco Achmüller GER Quarto uomo Sven Jablonski GER VAR Bastian Dankert GER AVAR Pol van Boekel NED Glasgow Rangers - Napoli ...È il direttore di gara tedesco Felix Zwayer a fischiare l'inizio dell'incontro di Champions League tra Juventus e Benfica, tra le mura dell'A ...Di seguito la rassegna degli episodi dubbi a livello arbitrale nella serata di Champions League: di scena il Milan in casa contro la Dinamo Zagabria, il Napoli in casa dei Rangers e la Juve che ospita ...