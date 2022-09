Mourinho: "Zaniolo e Camara titolari. Difesa? Pronto il piano B" (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA - Seconda partita di Europa League, la Roma di Mourinho domani sera all'Olimpico sfiderà l'Helsinki per dimenticare il ko contro il Ludogorets e conquistare i primi tre punti del girone. Alla ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA - Seconda partita di Europa League, la Roma didomani sera all'Olimpico sfiderà l'Helsinki per dimenticare il ko contro il Ludogorets e conquistare i primi tre punti del girone. Alla ...

AliprandiJacopo : Ancor prima della fine del match #Mourinho è andato ad abbracciare #Zaniolo: «C'è un solo Zaniolo. Gli ho detto: 'G… - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Nicolò Zaniolo in vista di Roma-HJK - AliprandiJacopo : ??Dopo venti giorni Nicolò #Zaniolo è tornato a disposizione di Mourinho. Il ragazzo è partito per Empoli insieme an… - cmdotcom : #Roma, #Mourinho: 'Domani gioca #Zaniolo. Ho preparato un piano B per la difesa' - LAROMA24 : ??? Conferenza stampa, #Mourinho: 'Domani match difficile. Giocano #Zaniolo, #Camara e #RuiPatricio' ?? ??? #Zaniolo:… -