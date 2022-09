Mourinho: «Zaniolo domani gioca. Pellegrini? Peccato ce ne sia solo uno, ne vorrei tre come lui» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Helsinki. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Dell’Helsinki mi ha attratto l’allenatore. Quando una squadra gioca con organizzazione è perché il tecnico è bravo. Mi piace la squadra, ovviamente ho fatto i compiti e l’analisi. E’ una buona squadra, molto ben organizzata. Il risultato contro il Betis è falso, poteva essere completamente diverso. Per me è la conferma di una grande evoluzione della qualità del calcio nel nord Europa. Il livello è migliorato tanto. Dicono che domani sarà facile, ma non per me”. Su Zaniolo: “domani gioca. E’ stato un infortunato che voleva tornare subito, il prima possibile. Ha lavorato per essere a disposizione e voleva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore della Roma, Josè, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Helsinki. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Dell’Helsinki mi ha attratto l’allenatore. Quando una squadracon organizzazione è perché il tecnico è bravo. Mi piace la squadra, ovviamente ho fatto i compiti e l’analisi. E’ una buona squadra, molto ben organizzata. Il risultato contro il Betis è falso, poteva essere completamente diverso. Per me è la conferma di una grande evoluzione della qualità del calcio nel nord Europa. Il livello è migliorato tanto. Dicono chesarà facile, ma non per me”. Su: “. E’ stato un infortunato che voleva tornare subito, il prima possibile. Ha lavorato per essere a disposizione e voleva ...

