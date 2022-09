Morta Irene Papas | la Penelope della celebre Odissea in tv | aveva 96 anni | una vita per il cinema

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Una delle stelle più grandi delci ha lasciati:, star deldi origine greca, èa 96. In Italia il suo volto sarà sempre legato alla figura di, che interpretò in una versione de l’prodotta da diversi Paesi e, in Italia, diffusa dalla Rai nel 1968., gli inizi: non solo l’: viso bellissimo e recitazione drammatica, è stata la rappresentazione di un’elegante bellezza in moltissimi film, come il noto Zorba il Greco del 1964 o Z-L’orgia di Potere del 1968. Nella sua carriera ha recitato con grandissimi attori: Yves ammontano, Bekim Fehmiu e molti altri....