Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas | indimenticabile Penelope nell' Odissea

(Di mercoledì 14 settembre 2022) E'a 96la: ha recitato in oltre 70 film - tra cui Guns of Navarone - durante una carriera durata per decenni. Lo ha annunciato il Ministero della ...

repubblica : Morta l'attrice greca Irene Papas, aveva 96 anni, e' stata Penelope nell'Odissea - Agenzia_Ansa : FLASH | Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas #ANSA - fanpage : 'Loujin aveva 4 anni, è morta di sete cercando di raggiungere un porto sicuro in Europa, mentre dall'altro capo del… - mbaldi79 : RT @LaStampa: È morta Irene Papas, attrice simbolo della bellezza greca: aveva 96 anni - twickhe : RT @ciccicrokki: Ha viaggiato di più la Regina da morta, che io in 30 anni di vita. -

L'EMPATICA SOPHIE - Sophie Rhys - Jones, 57, era una guru delle pubbliche relazioni e aveva aperto una sua agenzia di comunicazione. Ha ...si è aggravata ed era al suo capezzale quando è. In ...E'a 96la leggendaria attrice greca Irene Papas: ha recitato in oltre 70 film - tra cui Guns of Navarone - durante una carriera durata per decenni. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura ...E' morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas: ha recitato in oltre 70 film - tra cui Guns of Navarone - durante una carriera durata per decenni. Lo ha annunciato il Ministero della Cult ...Irene Papas è morta il 14 settembre 2022 all'età di 96 anni, l'attrice greca era stata diretta, tra gli altri, da Francesco Rosi, Monicelli ed Elio Petri. La celebre attrice greca Irene Papas è morta ...